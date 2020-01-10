Різдвяні канікули сестри Кейт Міддлтон і її сім'ї офіційно закінчилися. 6 січня Піппа з чоловіком і сином повернулися в Лондон після двотижневої відпустки на острові Сент-Барт.



Не чекаючи, поки пройде акліматизація і джет-лаг, Піппа входить в звичний ритм життя. Вдень вона вирушила на прогулянку по Лондону з сином. Купальники довелося знову прибрати подалі і приміряти в новому році двубортное кашемірове бежеве пальто, яке відмінно гармонує не тільки з кольором волосся Міддлтон-молодшої, але і з легким загаром. Єдиний аксесуар, який нагадує Піппі про недавні канікули - великі сонячні окуляри.







