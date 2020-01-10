9 січня Кейт Міддлтон відсвяткувала свій 38-ий день народження. Але, схоже, у Великобританії нічого не знають про прикмету, що святкувати заздалегідь не можна. Може, саме тому вони такі щасливі? Бо живуть без забобонів?!



Як би там не було, Кейт Міддлтон почала святкування за кілька днів до свого дня народження. Пам'ятаєте кадри з недільної служби в капелюсі з пір'ям і сливове пальто? Виявляється, це був образ іменинниці, яка спочатку покликала друзів до церкви, а потім в свій заміський будинок Амнер-Холл в Норфолку.



Королівське подружжя традиційно виділяє для свята одні вихідні і розважає гостей не тільки обідом, а й улюбленою заміською розвагою самої Кейт - стріляниною.





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