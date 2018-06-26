Дания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а санкции против РФ должны оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений, заявил премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен. Расмуссен: Мы должны и дальше давить на Россию Фото: EPA Он подчеркнул, что Дания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а санкции против РФ должны оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений."Мы должны и дальше давить на Россию. Мы за то, чтобы продлить санкции, во время встречи на саммите [лидеров] ЕС на этой неделе мы будем об этом говорить. Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать. Украина также должна быть на первом месте в повестке НАТО и принимать участие в следующем месяце в саммите НАТО", – сказал Расмуссен.Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня – ограничения за аннексию Крыма.Саммит лидеров ЕС пройдет 28–29 июня в Брюсселе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки санкции против должны украины расмуссен Теги: политика