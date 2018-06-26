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Премьер Дании уверен, что ЕС продлит санкции против России
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26.06.2018 20:38
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Дания поддерживает территориальную целостность и суверенитет
Украины, а санкции против РФ должны оставаться в силе до полной
имплементации Минских соглашений, заявил премьер Дании Ларс Лекке
Расмуссен. Расмуссен: Мы должны и дальше давить на Россию
Фото: EPA Он подчеркнул, что Дания поддерживает территориальную
целостность и суверенитет Украины, а санкции против РФ должны
оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений."Мы
должны и дальше давить на Россию. Мы за то, чтобы продлить санкции,
во время встречи на саммите [лидеров] ЕС на этой неделе мы будем об
этом говорить. Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы
это сделать. Украина также должна быть на первом месте в повестке
НАТО и принимать участие в следующем месяце в саммите НАТО", –
сказал Расмуссен.Экономические санкции в отношении России были
введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими
странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных
действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись
и ужесточались. Европейский союз 12 марта продлил на полгода
санкции за агрессию в отношении Украины, а 18
июня – ограничения за аннексию Крыма.Саммит лидеров ЕС
пройдет 28–29 июня в Брюсселе.
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