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Букінгемський палац розсекретив улюблену страву принцеси Діани
10.01.2020 07:51
Представники королівської родини Великобританії мають можливість їсти такі страви, які нам і в прекрасних снах не снилися. Але хто б міг подумати, що колишня армия принца Чарльза, принцеса Діана, обожнювала український борщ.

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Про це стало відомо після публікації на Daily Mail листів благодійного південноафриканського фонду The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped 39-річної давності.

У 1981 році співробітники фонду звернулися з проханням до відомих особистостей поділитися своїми улюбленими рецептами для нової куховарської книги. Серед них опинилася і принцеса Діана, правда, в ті часи вона була ще леді Діаною Спенсер - нареченою принца Чарльза. Своєю улюбленою стравою вона назвала український борщ і розповіла, що любить готувати його за власним рецептом. Серед інгредієнтів - буряк, йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець.

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