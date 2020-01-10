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Фотозвіт: Настя Каменських і Потап відпочивають за кордоном
10.01.2020 08:28
Потап (Андрій Потапенко) обожнює свою дружину, Настю Каменських, і не втрачає можливості показати її чергове фото. Днями виконавець поділився новою спільною світлиною, яка дала можливість фанатам зрозуміти, що зіркове подружжя знову на відпочинку.



На фото Потап одягнений в легку футболку, на голові красується гангстерський капелюх. Настя накинула на себе чорну накидку, а в волоссі велика квітка, яка асоціюється з гаїтянками.

"Чудові дні починаються з Настею", - підписав музикант своє нове фото.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)



За хештегом можна припустити, що пара знову вирушила не тільки відпочивати, але й працювати. Зазначимо, що в своєму акаунті Настя також розмістила фото з курорту. Співачка їх підписала "Мексика, Канкун".

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