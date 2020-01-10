Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

“По состоянию на 14:30 в течение 9 января патрульные зафиксировали 14 ДТП в Ужгороде и Мукачево. 8 аварий произошло в Ужгороде, 6 — в Мукачево. В упомянутых авариях обошлось без пострадавших. Всего на виновников ДТП было составлено 7 протоколов. В остальных случаях водители воспользовались правом оформления европротокола”, - сообщили патрульные.

Из фото видно, что ДТП случались при участии различных видов транспорта — это и грузовики, легковушки, маршрутки, и даже водовоз, который влетел в столб на одной из улиц Ужгорода и повредил забор частной усадьбы.

По информации, на большинстве автодорог территории обслуживания патрульной полиции Закарпатья сохраняется гололедица. По прогнозам синоптиков сложные погодные условия будут наблюдаться как минимум до конца суток.

Патрульные призывали водителей быть внимательными за рулем и держать дистанцию. А при возможности воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.

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