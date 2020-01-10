|Теплая зима продолжается: дожди, туманы и до + 8°
|10.01.2020 09:34
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, иногда небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8° тепла", - говорится в сообщении.
В Киеве и области 10 января ночью без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла, на Киевщине ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Согласно прогнозу, 11 января в Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки; 12 января без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме южных и центральных областей, кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях, 12 января также на севере Левобережья около 0°.
В столичном регионе 11 января небольшой дождь и мокрый снег, 12 января без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.
13-14 января синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях кое-где небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.
На Киевщине 13-14 января без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.