10 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Теплая зима продолжается: дожди, туманы и до + 8° • Из-за гололеда в Ужгороде и Мукачево за полдня произошло 14 ДТП • Украину накроет сильный туман • Новый закон о труде может легализовать гибкий график и дистанционную работу • Не только МАУ: украинские авиакомпании проверят из-за катастрофы в Иране • Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ – источники СМИ из Пентагона и разведки • Крупный бизнес увеличил отчисления в бюджетвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, туризм, курорты, фактчек. 10 января 36Крым, туризм, курорты, фактчек. Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". Чи справді так багато українців поїхали в відпустку на анексований півострів? Фоторепортажи Популярные теги церковь, США, ВСУ, животные, автомобили, фотоконкурсы, АТО, бизнес, уикенд, депутаты, история, Львов, футбол, туризм, Порошенко, Александр Зубко, заводы, Киев, традиции, дизайн, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, ВМС, Сергей Смоленцев, общество, политика, Львів, транспорт, фотография, портрет, вера, авиация, самолеты, живопись, Донбасс, оккупация, протесты, технологии, солдат, джаз, праздники, парады, учения, культура, выставки, марш, мода, НАТО, полиция, милиция, фестивали, война, Путин, путешествия, политики, Новый Год, искусство, ЗСУ, мир, кошки, женщины, фотопроект, катастрофы, корабли, Динамо, пейзажи, природа, военная техника, фотографы, беспорядки, пляжи, юмор, дети, город, спорт, Одесса, знаменитости, передовая, Россия, музыка, митинги, экология, зима, Майдан, Саакашвили, тест-драйв, столкновения, фотоподборки, люди, #Євромайдан, стихийные бедствия, выборы, Карпаты, суд, акции, соревнования, досуг, Шахтер, Нацгвардия, архитектура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис церковь, США, ВСУ, животные, автомобили, фотоконкурсы, АТО, бизнес, уикенд, депутаты, история, Львов, футбол, туризм, Порошенко, Александр Зубко, заводы, Киев, традиции, дизайн, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, ВМС, Сергей Смоленцев, общество, политика, Львів, транспорт, фотография, портрет, вера, авиация, самолеты, живопись, Донбасс, оккупация, протесты, технологии, солдат, джаз, праздники, парады, учения, культура, выставки, марш, мода, НАТО, полиция, милиция, фестивали, война, Путин, путешествия, политики, Новый Год, искусство, ЗСУ, мир, кошки, женщины, фотопроект, катастрофы, корабли, Динамо, пейзажи, природа, военная техника, фотографы, беспорядки, пляжи, юмор, дети, город, спорт, Одесса, знаменитости, передовая, Россия, музыка, митинги, экология, зима, Майдан, Саакашвили, тест-драйв, столкновения, фотоподборки, люди, #Євромайдан, стихийные бедствия, выборы, Карпаты, суд, акции, соревнования, досуг, Шахтер, Нацгвардия, архитектураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". Чи справді так багато українців поїхали в відпустку на анексований півострів? 10.01.2020



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