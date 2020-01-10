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Австралийские ученые утверждают, что из-за пожаров погибло около 1 млрд животных
10.01.2020 10:00
В университете Сиднея ученые насчитали около 1 млрд погибших в результате пожаров животных Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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