Образуя совместные силы военного реагирования, страны ЕС пытаются мешать Североатлантическому союзу.

Об этом рассказал военный знаток Олег Жданов,передает со ссылкой на .

"Экспансия Америки на европейский континент, их стремление диктовать свои экономические и политические условия заставили ЕС принять такое решение. Это будет прямая конфронтация с . Конфликт между и ЕС достиг своего пика, если приняли решение создать войска быстрого реагирования", - говорит он.

Страны, подписавшие это соглашение заинтересованы в снятии санкций с России, считает знаток.

"Из-за них они теряют большие деньги. Заинтересованные в построении Северного потока-2. Ведь тогда вопрос газоснабжения будет решен. Поэтому они хотят проводить самостоятельную внешнюю политику в отношении Российской Федерации, а не оборачиваться постоянно на ", - объясняет Олег Жданов.

По его мнению, Америка теперь будет раскачивать ситуацию на европейском континенте в плане безопасности, пугать всех большим русским медведем. Настаивать на расширении контингента в Европе.

"Только в Германии находится 247 баз , там базируется американское ядерное оружие. Трудно вести самостоятельно политику, когда на твоей территории находятся иностранные солдаты. На них направлены российские ракеты. Путин часто говорил, что Германия в числе их целей только потому, что там находится американское оружие. Сейчас Европа пытается избавиться от влияния ", - добавляет знаток.

Девять стран-членов ЕС подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования. Среди них , Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

Автономные европейские вооруженные силы обороны будут направлены на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях близко границ Европы.

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