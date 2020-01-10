Игорь Лесев История с крушением украинского «боинга» под Тегераном имеет поразительно много общего со сбитым малазийским «боингом» MH 17 над Украиной. При этом схожесть имеет очень много политико-фоновых идентичностей и конечного выгодополучателя от трагедии. Во-первых, в двух случаях странным образом присутствует украинский фактор. В первом случае борт был сбит над территорией Украины. Во втором уже сам самолет принадлежит нашей стране. Во-вторых, страна производитель самолетов США. Это значит, что американская сторона получает доступ ко всем техническим данным в ходе расследования. В-третьих, каждый раз на борту потерпевшего самолета не оказывалось граждан США. Но это все технико-статистические вводные. Куда интереснее посмотреть на фон, сопровождавший эти катастрофы. Итак, малазийский «боинг» был сбит 17 июля 2014 года. Это был разгар боев на Донбассе. При этом разгар боев с тотальным наступлением украинской армии по всему периметру самопровозглашенных республик. Сепаратисты уже ушли из Славянска и Краматорска, был зачищен Мариуполь. Украинские части замыкали кольцо вдоль украино-российской границы. Уже предпринимался первый штурм Луганска и готовилось наступление на Донецк. Все это влекло за собой многочисленные жертвы между мирного населения. И в информационном плане Украине эту кампанию очень здорово проигрывала. Вот смотрите. Уже был скандал с обстрелом украинскими ВВС Луганской ОГА (8 трупов). Чуть позже ВВС обстреляли Станицу Луганскую (больше 10 погибших). С другой стороны, ВСУ несут крупные имиджевые потери – сбитый ИЛ-76 (49 погибших десантников), крупные потери под Зеленопольем. Но информационная картинка выходит все равно антиукраинская. Куча трупов гражданских против кучи трупов украинских военных. И впереди этих трупов намечается еще больше – ведь дальше идет подготовка к зачистке крупнейших Донецкой и Луганской агломераций. И вот появляется малазийский «боинг». Кто сбил и по какой причине – оставляем за скобками. Важно, кто выиграл. А в итоговом выигрыше остается американская сторона и ее геополитические союзники. Вот смотрим. Через несколько дней после сбитого «боинга» Рада просит мировое общество признать ЛДНР террористическими организациями. А это уже прямая заявка на то, что на востоке Украины идет не гражданский конфликт, а борьба с террористами и поддерживающими их внешней страной-агрессором. Такой себе аналог ливанской Хезболлы с внешней иранской поддержкой. Сразу же после сбитого «боинга» на Донбассе развернулась настоящее кровавое месиво. Обе стороны уже не сдерживали себя в применении всех видов оружия и счет жертв перешел с десятков на сотни. И хотя Украина в тактическом плане кампанию 2014 года проиграла, итогом чего стал Иловайский котел и первые Минские соглашения, сам проект Новороссия оказался окончательно закрыт именно летом четырнадцатого. И катализатором этого, качнувшим мировое общественное мнение в бок Украины, стал именно сбитый малазийский «боинг». Дополнительно Россия получила новую порцию международных санкций, уже по-настоящему болезненных. Да и все последующие расследования авиакатастрофы постоянно определяют виновной исключительно Москву. Итоговый профит – геополитическая победа США. Теперь иранский случай. Упавший самолет опять оказался чертовски вовремя подоспевшей ложкой к обеду для американцев. Смотрим на фон, предшествовавший падению «боинга». Американцы завалили Сулеймани. И в этой истории для мирового сообщества именно Вашингтон выглядел неадекватной стороной. На дворе уже не 90-е, когда без санкций ООН можно было бомбануть суверенное государство вроде Югославии. И все только потому, что накануне Моника соснула у Билла и теперь нужно было залабать какую-то внешнюю перемогу. Мир поменялся и то, что американцам проходило 20 и 10 лет назад, сейчас воспринимается как дикость. Крепостные воротят носом даже в Европе. Это отлично видно по реакции мирового сообщества на убийство Сулеймани. Прямо американцев кроме британцев и израильтян вообще никто не поддержал. Китай вместе с РФ блокирует резолюцию Штатов по Ирану в ООН. А Евросоюз вообще приглашает главу МИД Ирана в Брюссель. Картинка для американцев складывается откровенно паршивая. Они убивают высокопоставленного официального представителя иностранного государства. Убивают на территории третьей страны без ее ведома. Обвиняют убитого в терроризме, хотя никакого суда над ним никто не проводил. Говоря нашим языком, это чистой воды беспредел, который напряг всех в мировой округе. Одно дело, когда гасят непризнанных лидеров, того же Захарченко. Формально он был гражданин Украины, который в Украине же был в розыске. Какие юридические вопросы к его убийству могут быть? И даже когда спецслужбы РФ по всему миру убивают своих перебежчиков, они все равно вроде как свои эксы и с довольно сомнительным международным статусом. А тут убийство совсем другого характера. К тому же у американцев начались проблемы в регионе. Заксобрание Ирака потребовало вывода иностранных войск с территории страны. Это уже ставит легитимность пребывания международной коалиции в Ираке в скользкое положение. Русские с ослаблением Ирана теперь еще больше укрепляются в Сирии. И уже успели договориться с Анкарой по отмене ввода войск Турции в Ливию. В геополитическом плане с убийством Сулеймани Америка не получила ничего, кроме репутационного геморра. И тут еще накладывается обстрел американских баз Ираном в Ираке. Обстрел вышел таким, чтобы отдельно никуда не попасть. Но мир ведь реагирует на сам факт обстрела и на последующую реакцию Штатов. А ее никакой. Тебе ссаной тряпкой по лицу, а Трамп пишет в твиттере «все в порядке». И вот тут появляется украинский «боинг». И он перекрывает весь негативный фон для Штатов. Появляются системные вбросы о ракете. Так это или нет, сейчас даже вторично. Информповестка идет в русле «террористической агрессии Ирана». И вот уже убийство Сулеймани не кажется где-то в Берлине или Париже таким уже диким. Ведь страна, которая сбивает на своей территории гражданские судна, пусть даже по ошибке, уже сама по себе неадекватна. Т.е., мы наблюдаем, как и в случае с Украиной образца 2014 года, смещение глобального информационного акцента. До сбитого малазийского «боинга» мировая повестка шла в русле – пропорционально ли применение ВСУ в конфликте на Донбассе? После сбитого «боинга» этот вопрос так уже не стоит, и весь мир обсуждает степень внешнего вмешательства России в войне на Донбассе. С упавшим украинским «боингом» происходит то же смещение. От степени адекватности Вашингтона с убийством Сулеймани до обсуждения Ирана как террористической страны. И опять в глобальном профите с упавшим самолетом оказывается США. Выводы? Первый. Похоже, на «аэрбасах» летать таки безопаснее. Второй. Уровень безопасности полета на «боинге» очень здорово повышается за счет наличия на борту граждан США. 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