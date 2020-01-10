Что общего между MH 17 и упавшим «боингом» под Тегераном?
10.01.2020 10:34
Игорь Лесев
История с крушением украинского «боинга» под Тегераном имеет поразительно много общего со сбитым малазийским «боингом» MH 17 над Украиной. При этом схожесть имеет очень много политико-фоновых идентичностей и конечного выгодополучателя от трагедии.
Во-первых, в двух случаях странным образом присутствует украинский фактор. В первом случае борт был сбит над территорией Украины. Во втором уже сам самолет принадлежит нашей стране.
Во-вторых, страна производитель самолетов США. Это значит, что американская сторона получает доступ ко всем техническим данным в ходе расследования.
В-третьих, каждый раз на борту потерпевшего самолета не оказывалось граждан США.
Но это все технико-статистические вводные. Куда интереснее посмотреть на фон, сопровождавший эти катастрофы.
Итак, малазийский «боинг» был сбит 17 июля 2014 года. Это был разгар боев на Донбассе. При этом разгар боев с тотальным наступлением украинской армии по всему периметру самопровозглашенных республик. Сепаратисты уже ушли из Славянска и Краматорска, был зачищен Мариуполь.
Украинские части замыкали кольцо вдоль украино-российской границы. Уже предпринимался первый штурм Луганска и готовилось наступление на Донецк.
Все это влекло за собой многочисленные жертвы между мирного населения. И в информационном плане Украине эту кампанию очень здорово проигрывала. Вот смотрите. Уже был скандал с обстрелом украинскими ВВС Луганской ОГА (8 трупов).
Чуть позже ВВС обстреляли Станицу Луганскую (больше 10 погибших). С другой стороны, ВСУ несут крупные имиджевые потери – сбитый ИЛ-76 (49 погибших десантников), крупные потери под Зеленопольем.
Но информационная картинка выходит все равно антиукраинская. Куча трупов гражданских против кучи трупов украинских военных. И впереди этих трупов намечается еще больше – ведь дальше идет подготовка к зачистке крупнейших Донецкой и Луганской агломераций.
И вот появляется малазийский «боинг». Кто сбил и по какой причине – оставляем за скобками.
Важно, кто выиграл.
А в итоговом выигрыше остается американская сторона и ее геополитические союзники.
Вот смотрим. Через несколько дней после сбитого «боинга» Рада просит мировое общество признать ЛДНР террористическими организациями. А это уже прямая заявка на то, что на востоке Украины идет не гражданский конфликт, а борьба с террористами и поддерживающими их внешней страной-агрессором. Такой себе аналог ливанской Хезболлы с внешней иранской поддержкой.
Сразу же после сбитого «боинга» на Донбассе развернулась настоящее кровавое месиво.
Обе стороны уже не сдерживали себя в применении всех видов оружия и счет жертв перешел с десятков на сотни.
И хотя Украина в тактическом плане кампанию 2014 года проиграла, итогом чего стал Иловайский котел и первые Минские соглашения, сам проект Новороссия оказался окончательно закрыт именно летом четырнадцатого.
И катализатором этого, качнувшим мировое общественное мнение в бок Украины, стал именно сбитый малазийский «боинг».
Дополнительно Россия получила новую порцию международных санкций, уже по-настоящему болезненных. Да и все последующие расследования авиакатастрофы постоянно определяют виновной исключительно Москву.
Итоговый профит – геополитическая победа США.
Теперь иранский случай. Упавший самолет опять оказался чертовски вовремя подоспевшей ложкой к обеду для американцев.
Смотрим на фон, предшествовавший падению «боинга». Американцы завалили Сулеймани. И в этой истории для мирового сообщества именно Вашингтон выглядел неадекватной стороной.
На дворе уже не 90-е, когда без санкций ООН можно было бомбануть суверенное государство вроде Югославии.
И все только потому, что накануне Моника соснула у Билла и теперь нужно было залабать какую-то внешнюю перемогу.
Мир поменялся и то, что американцам проходило 20 и 10 лет назад, сейчас воспринимается как дикость. Крепостные воротят носом даже в Европе. Это отлично видно по реакции мирового сообщества на убийство Сулеймани. Прямо американцев кроме британцев и израильтян вообще никто не поддержал. Китай вместе с РФ блокирует резолюцию Штатов по Ирану в ООН. А Евросоюз вообще приглашает главу МИД Ирана в Брюссель.
Картинка для американцев складывается откровенно паршивая. Они убивают высокопоставленного официального представителя иностранного государства. Убивают на территории третьей страны без ее ведома. Обвиняют убитого в терроризме, хотя никакого суда над ним никто не проводил. Говоря нашим языком, это чистой воды беспредел, который напряг всех в мировой округе.
Одно дело, когда гасят непризнанных лидеров, того же Захарченко.
Формально он был гражданин Украины, который в Украине же был в розыске.
Какие юридические вопросы к его убийству могут быть?
И даже когда спецслужбы РФ по всему миру убивают своих перебежчиков, они все равно вроде как свои эксы и с довольно сомнительным международным статусом.
А тут убийство совсем другого характера.
К тому же у американцев начались проблемы в регионе. Заксобрание Ирака потребовало вывода иностранных войск с территории страны. Это уже ставит легитимность пребывания международной коалиции в Ираке в скользкое положение. Русские с ослаблением Ирана теперь еще больше укрепляются в Сирии. И уже успели договориться с Анкарой по отмене ввода войск Турции в Ливию.
В геополитическом плане с убийством Сулеймани Америка не получила ничего, кроме репутационного геморра.
И тут еще накладывается обстрел американских баз Ираном в Ираке.
Обстрел вышел таким, чтобы отдельно никуда не попасть.
Но мир ведь реагирует на сам факт обстрела и на последующую реакцию Штатов. А ее никакой.
Тебе ссаной тряпкой по лицу, а Трамп пишет в твиттере «все в порядке».
И вот тут появляется украинский «боинг». И он перекрывает весь негативный фон для Штатов. Появляются системные вбросы о ракете. Так это или нет, сейчас даже вторично. Информповестка идет в русле «террористической агрессии Ирана». И вот уже убийство Сулеймани не кажется где-то в Берлине или Париже таким уже диким. Ведь страна, которая сбивает на своей территории гражданские судна, пусть даже по ошибке, уже сама по себе неадекватна.
Т.е., мы наблюдаем, как и в случае с Украиной образца 2014 года, смещение глобального информационного акцента.
До сбитого малазийского «боинга» мировая повестка шла в русле – пропорционально ли применение ВСУ в конфликте на Донбассе?
После сбитого «боинга» этот вопрос так уже не стоит, и весь мир обсуждает степень внешнего вмешательства России в войне на Донбассе.
С упавшим украинским «боингом» происходит то же смещение.
От степени адекватности Вашингтона с убийством Сулеймани до обсуждения Ирана как террористической страны.
И опять в глобальном профите с упавшим самолетом оказывается США.
Выводы? Первый. Похоже, на «аэрбасах» летать таки безопаснее.
Второй. Уровень безопасности полета на «боинге» очень здорово повышается за счет наличия на борту граждан США.