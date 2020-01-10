Погода, Новости, загрузка...
Зеленский отреагировал на версию о сбитии самолета МАУ
10.01.2020 10:37
Зеленский заявил, что версия о попадании иранской ракеты в самолет МАУ не исключается Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 