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Зеленский отреагировал на версию о сбитии самолета МАУ
10.01.2020 10:37
Зеленский заявил, что версия о попадании иранской ракеты в самолет МАУ не исключается
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
ракеты
самолет
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