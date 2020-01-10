Об этом написал экс-президент МАУ и член набсовета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Юрий Мирошников в Facebook.

"Я конечно не стану утверждать, что самолёт не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько часто зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчёты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полётов - наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей", - заявил Мирошников.

Он также отметил, что пилотов в МАУ тренируют используя в программе тренажёра аэропорт в Тегеране.

"Я уверен, что наши ребята и в кабине, и в салоне делали все возможное и невозможное, если только они были живы", - подчеркнул Мирошников.

Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолёт украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолёта было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, между погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по трое - граждане ФРГ и Великобритании.

Самолёт был произведён в 2016 году. В МАУ уверяют, что он был исправен и прошёл последнее плановое техническое обслуживание перед вылетом 6 января.

Согласно предварительному отчету Организации гражданской авиации Ирана относительно катастрофы, самолёт МАУ перед катастрофой загорелся, и пилоты пытались вернуться в аэропорт.

9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские специалисты рассматривают в общей сложности семь версий катастрофы самолёта. Среди них есть версии о: поражении самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", столкновении с БПЛА или другим летающим объектом, разрушении и взрыве двигателя по техническим причинам, а также взрыве внутри самолёта в результате террористического акта. Ещё три версии находятся в закрытом доступе.

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