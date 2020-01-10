|Татьяна Черновол назвалась "ветераном трёх революций" и объявила подготовку к новой. Видео
|10.01.2020 10:52
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Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что могла возглавить избирательный список от "Батькивщины" во время парламентских выборов 2014 года, но отказала лидеру политсилы Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в своем видеообращении в
На видео Черновол позирует в красном платье и с единственным в стране, по ее словам, наградным автоматом, подаренным ей ее покойным мужем перед смертью на Донбассе. Как она объяснила в видео, глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие.
По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы Черновол возглавила на парламентских выборах список "Батькивщины", а кандидатура Надежды Савченко появилась якобы после ее отказа.
Также, по ее словам, "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка "тянул" ее в первую пятерку своего списка.
В конце видео экс-депутат заявила, что Украину ждет новая революция и она готова дать советы революционерам.
Как отметила Черновол, революция для нее - "средство отстранить от власти в Украине не государственников, а тех, кто готов "слить" Украину под Россию". "А к чему тут автомат? А автомат для врагов. Решаем внутригосударственные проблемы, но всегда ловим в прицел Путина", - подытожила она.