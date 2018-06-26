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Стрельба на Оболони: владельцу кафе избрали меру пресечения
26.06.2018 20:40

Владельцу кафе на столичной Оболони, который застрелил посетителя, а еще одного ранил, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"Мужчине, который на Оболони стрелял в посетителей, избрали меру пресечения - содержание под стражей без залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного - ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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