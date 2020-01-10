Условия увольнения будут зависеть от количества лет, которые человек отработал на предприятии: чем дольше - тем раньше его должны предупредить, но не менее, чем за 15 дней, рассказала в интервью Укринформу заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

"Работодатель должен предупредить за 90 дней работника, который в компании более 10 лет, и все три месяца платить зарплату. Но если человек хочет уйти раньше, то ему должны компенсировать эти дни в двойном размере", - объяснила она.

То есть, вместо 60 дней отработки можно получить компенсацию в размере зарплаты за 120 дней и уволиться сразу.

"Работодатели вполне готовы отпускать человека, который знает о своем увольнении и демотивирован. Такой работник не заинтересован в производительном труде в течение этих последних недель или месяцев и даже может начать вредить", - считает заместитель руководителя Минэкономики. Выплата компенсации в случае прекращения договора по инициативе работодателя может достигать максимум шести среднемесячных зарплат.

Новый закон закрепит 8 групп оснований для прекращения трудового договора вместо прежних 12. По-прежнему увольнять не будет разрешено женщин в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, но при этом исчезло обязательство их трудоустройства в случае ликвидации предприятия или сокращения вакансии. Также в новом документе не говорится о запрете увольнения одиноких мам, имеющих детей до 14 лет, который действует сегодня.

Кроме этого, по новым правилам, при увольнении компенсации подлежат только те дни отпуска, которые работник получил и не использовал в год увольнения и в предыдущий рабочий год (ранее компенсация не ограничивалась периодом, за который не использовалась).

Как сообщал Укринформ, законопроект №2708 зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения. 27 декабря он был одобрен Кабинетом министров Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира