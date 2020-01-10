Иран утверждает, что крушение украинского самолета Boeing-737 не связано с возможным попадания в него ракеты. Об этом сообщает PressTV .

Глава Авиационной организации Ирана Али Абедзаде заявил, что нельзя комментировать причину крушения самолета, пока не будут расшифрованы черные ящики. Он заявил, что в самолет не попала ни одна ракета.

"Однако мы можем с уверенностью сказать, что ни одна ракета не попала в этот самолет. Самолет пролетел более 1,5 минут, пока он горел, и место крушения показывает, что пилот решил вернуться (в аэропорт, - ред.)", - сказал Али Абедзаде.

Он добавил, что из-за повреждений черных ящиков для их расшифровки необходимо специальное программное и аппаратное обеспечение.

Также он заявил, что "никто не возьмет ответственность" за то, что украинский самолет якобы сбила ракета.



Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может помогать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ", - сообщает пресс-служба Офиса.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, по данным разведки Канады и союзников страны, украинский самолет в Иране сбила ракета.

Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ". На борту судна находились 177 человек. Все они погибли.

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