Представители Православной Церкви Украины покупают церковный инвентарь в российском Софрино. Как выяснили журналисты «Фразы» , в ПЦУ были замечены чаши, кресты, дикирий-трикирий, необходимые для архиерейского богослужения.

Об этом сообщил блоггер Александр Вознесенский на своей странице в Фейсбук .

Он отметил, что «некоторые иерархи ПЦУ скупаются в Софрино, рассказывая при этом, что покупая товары в РФ вы покупаете российские пули для украинских солдат.

Похоже, что Епифаний не отстает от моды».

В сообщении отмечается, что, таким образом, ПЦУ отоваривается у РПЦ.

«Вы (ПЦУ, — ред.) все массово скупаете для своих нужд товары в РФ. Причем у Софрино, которое аффилировано с РПЦ. С той самой РПЦ, которую вы в своих речах прямо связываете с Кремлем. Вот и получается, что вы нагло и цинично финансируете РПЦ и Кремль», — говорится, в частности, в сообщении.

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