Ребенок на Николаевщине умер не от кори, - ОГА В области утверждают, что произошла техническая ошибка Министерство охраны здоровья заявило о смерти восьмилетнего ребенка от кори в Николаевской области, однако управление здравоохранения облгосадминистрации отрицает эту информацию. Фото: google.com "В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов" , - сообщают в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации. Напомним, в Министерстве здравоохранения сегодня заявили, что в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок . В целом, согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за прошедшую неделю корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. МЗ: за неделю корью в Украине заболели 1401 человек

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