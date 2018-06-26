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Ребенок на Николаевщине умер не от кори, - ОГА
26.06.2018 20:42
Ребенок на Николаевщине умер не от кори, - ОГА
В области утверждают, что произошла техническая ошибка
Министерство охраны здоровья заявило о смерти восьмилетнего ребенка от кори в Николаевской области, однако управление здравоохранения облгосадминистрации отрицает эту информацию.
Ребенок на Николаевщине умер не от кори, - ОГА Фото: google.com

"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов", - сообщают в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сегодня заявили, что в Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенокВ целом, согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за прошедшую неделю корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей.

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