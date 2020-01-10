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Джастин Бибер признался в лечении от смертельно опасной болезни
10.01.2020 13:20
Джастин Бибер последние два года лечится от болезни Лайма
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
события
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