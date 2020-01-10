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Крушение самолета в Казахстане: названа основная версия
10.01.2020 13:38
Названа основная версия авиакатастрофы в Казахстане
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Теги:
мир
события
украина
казахстане
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