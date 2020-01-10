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Сулеймани был "главной целью" Помпео в течение десятилетия
10.01.2020 13:39

Государственный секретарь Майкл Помпео первым подал идею убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили источники в Пентагоне, передает CNN

Сулеймани был "главной целью" Помпео в течение десятилетия

Отмечается, что Сулеймани был "главной целью" Помпео в течение десятилетия. При этом он якобы выждал случай, чтобы предложить американскому лидеру Дональду Трампу уничтожить иранского генерала. 

По данным источника, глава ведомства считает, что Тегеран является "корнем всех проблем на Ближнем Востоке".

В 2016-м, будучи конгрессменом в Канзасе, Помпео пытался получить визу в Иран, чтобы выследить Сулеймани.

"Однако это не значит, что у [Помпео] личные счеты с генералом.

 

Ведь тот действительно был террористом", — цитирует CNN источники.

Ранее госсекретарь США заявил, что американские спецслужбы не располагали информацией о возможных атаках, которые якобы планировал убитый иранский генерал.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани.

 

Мы не знаем точно когда и не знаем точно где.

 

Но это было реально", — заявил он.

Американский руководитель ранее отмечал, что Сулеймани планировал взорвать одно из посольств США. Однако он не уточнил, о каком именно диппредставительстве идет речь.

"Конгресс США с перевесом в 30 голосов поддержал решение, запрещающее президенту Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения Конгресса. Теперь это решение будет рассматривать Сенат.

 

В Конгрессе за запрет проголосовали не только демократы, но и республиканцы. 
 

 

Итак, первую крупную пиар-технологию в предвыборной гонке Трамп провалил.

 

Быстрой победной войнушки не получилось.

 

Негатива от убийства генерала Сулеймани команда Трампа получила на порядки больше, чем ожидалось.

 

Похоже, что пиар-технология борьбы за мир во всем мире методами террора устарела и добавляет персонажам её применяющим не силу, мужество и храбрость, а глупость, варварство и недальновидность..." - Высказала мнение политический аналитик Елена Маркосян

Напомним, ночью 8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля — земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

 

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