Государственный секретарь Майкл Помпео первым подал идею убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили источники в Пентагоне, передает CNN .

Отмечается, что Сулеймани был "главной целью" Помпео в течение десятилетия . При этом он якобы выждал случай, чтобы предложить американскому лидеру Дональду Трампу уничтожить иранского генерала.

По данным источника, глава ведомства считает, что Тегеран является "корнем всех проблем на Ближнем Востоке".

В 2016-м, будучи конгрессменом в Канзасе, Помпео пытался получить визу в Иран, чтобы выследить Сулеймани.

"Однако это не значит, что у [Помпео] личные счеты с генералом. Ведь тот действительно был террористом", — цитирует CNN источники.

Ранее госсекретарь США заявил, что американские спецслужбы не располагали информацией о возможных атаках, которые якобы планировал убитый иранский генерал.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", — заявил он.

Американский руководитель ранее отмечал, что Сулеймани планировал взорвать одно из посольств США. Однако он не уточнил, о каком именно диппредставительстве идет речь.

"Конгресс США с перевесом в 30 голосов поддержал решение, запрещающее президенту Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения Конгресса. Теперь это решение будет рассматривать Сенат. В Конгрессе за запрет проголосовали не только демократы, но и республиканцы.

Итак, первую крупную пиар-технологию в предвыборной гонке Трамп провалил. Быстрой победной войнушки не получилось. Негатива от убийства генерала Сулеймани команда Трампа получила на порядки больше, чем ожидалось. Похоже, что пиар-технология борьбы за мир во всем мире методами террора устарела и добавляет персонажам её применяющим не силу, мужество и храбрость, а глупость, варварство и недальновидность..." - Высказала мнение политический аналитик Елена Маркосян .

Напомним, ночью 8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля — земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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