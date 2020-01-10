Как сообщает Swiss Info, 9 января в Швейцарии были опубликованы два судебных решения, в которых суд отклонил апелляции РФ в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.

Отмечается, что в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Кроме того, РФ отвергала аргументы украинских компаний, о том, что они подпадают под действие Соглашения между правительством Росси и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций. Согласно договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

В 2015 году за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний. Первый иск подала Укрнафта, второй - еще 11 предприятий. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она была подтверждена на слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

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