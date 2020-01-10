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Шопоголик из Великобритании купила дом, продав старую одежду
10.01.2020 14:14
В Великобритании женщина отказалась от бездумной покупки вещей и купила себе дом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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