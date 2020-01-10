Кабинет министров повысил оклад генерального прокурора с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 1155 от 11 декабря.

При этом оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя - 86 445 грн.

Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. грн, начальника управления - 38,6 тыс. грн, начальника отдела - 36,8 тыс. грн.

Оклад прокурора Офиса генерального прокурора, согласно постановлению, составляет 28,8 тыс. грн.

Также Кабмин повысил оклады руководителям областных и окружных прокуратур.

В начале января Офис генерального прокурора Украины начал свою работу вместо Генеральной прокуратуры. Об этом говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки № 351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря.

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