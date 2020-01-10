Погода в Украине в пятницу, 10 января, будет дождливой и облачной, температура воздуха поднимется до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных областях тоже дожди, днем +3+1, а ночью -1+1. На востоке страны облачно, без осадков, днем 0+2, а ночью -1+3. На юге страны облачно, днем +2+5, а ночью 0-2. На западе потеплеет, днем +5+7, а ночью -1+1, но дожди, кроме Закарпатской области. На севере Украины дожди, днем -1+3, а ночью -1+1. В Киеве сегодня дожди. Днем +3-1, а ночью -1+1.





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