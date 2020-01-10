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На КПВВ "Чонгар" нацполиция задержала пособника российских оккупантов
10.01.2020 14:49
Полицейские Крыма задержали боевика, который входил в состав НЗФ "Самооборона Крыма".

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Сотрудники Национальной полиции Украины на КПВВ “Чонгар“ задержали пособника российских оккупантов, который входил в состав Незаконного Вооруженного Формирования “Самооборона Крыма“.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

“Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ “Чонгар“. Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым“, - пишут в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“ и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым.

Задержанному мужчине было вручено сообщение о подозрении.

“Бывшему боевику инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет“, - сообщили в полиции.

9 января Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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