Полицейские Крыма задержали боевика, который входил в состав НЗФ "Самооборона Крыма". Сотрудники Национальной полиции Украины на КПВВ “Чонгар“ задержали пособника российских оккупантов, который входил в состав Незаконного Вооруженного Формирования “Самооборона Крыма“. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. “Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ “Чонгар“. Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым“, - пишут в пресс-службе. Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“ и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым. Задержанному мужчине было вручено сообщение о подозрении. “Бывшему боевику инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет“, - сообщили в полиции. 9 января Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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