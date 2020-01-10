В Нафтогазе заявили, что увеличили сумму требований к РФ по Крыму - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Нафтогазе заявили, что увеличили сумму требований к РФ по Крыму
10.01.2020 14:50
Нафтогаз подаст обновленные иски к России по крымским активам
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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