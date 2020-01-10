Погода, Новости, загрузка...
В Нафтогазе заявили, что увеличили сумму требований к РФ по Крыму
10.01.2020 14:50
Нафтогаз подаст обновленные иски к России по крымским активам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 