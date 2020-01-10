Больше не единая: Филарет отозвал подпись под документом «Собора», давшего старт созданию ПЦУ
10.01.2020 14:54
10 января 2020 года глава УПЦ КП Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением так называемого «поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» от 15 декабря 2018 года о ликвидации возглавляемой им структуры.
Как сообщает сайт УПЦ КП, именно на это постановление ссылаются чиновники Минкульта, отказываясь совершать государственую регистрацию нового постановления «собора» УПЦ КП от 20 июня 2019 года. По этой причине Денисенко сообщил Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи.
«Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обуславливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, – которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате.
Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительным», – сказано в заявлении.