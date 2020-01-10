10 января 2020 года глава УПЦ КП Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением так называемого «поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» от 15 декабря 2018 года о ликвидации возглавляемой им структуры.

Как сообщает сайт УПЦ КП , именно на это постановление ссылаются чиновники Минкульта, отказываясь совершать государственую регистрацию нового постановления «собора» УПЦ КП от 20 июня 2019 года. По этой причине Денисенко сообщил Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи.

«Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обуславливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, – которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате. Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительным», – сказано в заявлении.

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