Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

В то же время Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что расследование может занять от одного до двух лет. Он также заявил, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черных ящиков, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира