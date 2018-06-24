История использования этого чудодейственного тоника обращает нас ко временам средневековой Европы, когда человечество постоянно страдало от самых страшных инфекций и эпидемий.

Этот тоник действительно является антибиотиком, убивающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, пишет со ссылкой на и .

Он также обладает противовирусными и противогрибковым свойствами, улучшает циркуляцию крови и лимфоток во всех системах нашего организма. Эта травяная настойка является лучшим средством борьбы с кандидозом.

Она помогла огромному количеству людей вылечить многие вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные заболевания.

Весь секрет в мощной комбинации натуральных и свежих ингредиентов!

В общем, это средство эффективно в лечении любых болезней, успешно укрепляет иммунитет и борется с любыми инфекциями.

Рецепт супер-тоника.

Рекомендуем воспользоваться перчатками, особенно, когда дело дойдет до обработки острого перца. Будьте осторожны, смесь очень жгучая и может стимулировать реакцию слизистых оболочек.

Ингредиенты:

700 мл яблочного уксуса;

1/4 чашки мелко нарезанного чеснока;

1/4 чашки мелко нарезанного лука;

2 свежего чили-перца, самого острого, который найдете (осторожно, при чистке наденьте перчатки!);

1/4 чашки тертого имбиря;

2 ст. ложки тертого хрена;

2 ст. ложки пудры куркумы, либо 2 кусочка корня куркумы.

Приготовление:

Все ингредиенты, кроме уксуса, соедините в миске. Переложите смесь в керамическую банку. Залейте смесь уксусом. 2/3 банки должно быть заполнено сухими ингредиентами, а уксус залит до верху. Хорошенько закройте и размешайте. Поставьте настаиваться 2 недели в прохладном сухом месте. Взбалтывайте несколько раз в день. Через 14 дней хорошо отожмите и процедите жидкость через пластиковое ситечко. Для лучшего эффекта, накройте марлей и отожмите. Используйте сухую смесь в различных рецептах.

Ваш супер-тоник готов к употреблению. Лучший способ использовать его во время болезни - пить столовыми ложками или небольшими рюмочками.

Не обязательно держать его в холодильнике - он очень долго хранится и так.

А когда ничем не болеете, можно использовать его в качестве соуса для салатов или рагу - добавьте оливкового масла, и вуаля!

Вот некоторые правила его применения:

Внимание! Смесь очень острая и сильная.

После принятия тоника съешьте дольку апельсина, лайма или лимона, чтобы облегчить жжение и жар. Прополощите и проглотите. Не разбавляйте водой - это уменьшит эффект. Употребляйте по 1 ст. ложке в день для укрепления иммунитета и борьбы с простудой. Увеличивайте дозу изо дня в день, пока она не достигнет размера 1 рюмки в день. Если вы боретесь с более серьезной болезнью или инфекцией, принимайте по 1 столовой ложке микстуры 5-6 раз в день.

Нет противопоказаний для беременных и детей (в самых малых дозах!), потому что все ингредиенты натуральные и не токсичные.

Предупреждение: не стоит употреблять настойку на голодный желудок.

И начинать прием необходимо с одной чайной ложки, т.к. средство очень жгучее и передозировка может вызывать тошноту и рвоту.

А вот почему это очень и очень полезно для здоровья.

Чеснок - сильный антибиотик с широким спектром полезных для здоровья свойств. В отличие от химических препаратов, которые сметают на своем пути как плохие, так и хорошие бактерии, действие чеснока направлено только на вредные бактерии и микроорганизмы, а полезные, нужные организму бактерии, он только укрепляет.

Это мощное противогрибковое средство, разрушающее любой антиген, патоген и вредные болезнетворные микроорганизмы.

Лук - самый близкий родственник чеснока. Его действие такое же, но более мягкое. Вместе они работают в очень действенном дуэте.

Хрен эффективен для выведения вредных микроорганизмов гриппа и простуды из пазух и легких. Он сужает сосуды в носовых пазухах, где чаще только собираются грипп и простуда. Сами знаете, когда съешь или даже понюхаешь домашний хрен, сразу начинает течь из носа.

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует кровообращение.

Перец чили лучше остальных ингредиентов стимулирует циркуляцию крови. Он просто направляет свое антибиотическое действие в то место, которое больше только в нем нуждается.

Куркума - самая полезная приправа. Она очищает инфекции и уменьшает воспаление. Препятствует развитию рака, а также предотвращает слабоумие. Особенно полезна для тех, кто борется с болью в суставах.

Яблочный уксус. Целебные свойства этого продукта еще в 400 году до н.э. испытывал на себе Гиппократ. Говорят, за лучшие в мире лекарства он признавал только мед и яблочный уксус. О чем-то же это говорит?

Он содержит калий, пектины, бета-каротин и яблочную кислоту. Яблочный уксус обладает очень длинным списком полезных веществ!

Представляете, какой мощной является композиция из всех этих невероятных ингредиентов? Попробуйте сами, и в скором времени вы будете ощущать себя здоровым, бодрым и энергичным круглый год!

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