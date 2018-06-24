|Как сделать самый мощный природный антибиотик в мире
|24.06.2018 15:10
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История использования этого чудодейственного тоника обращает нас ко временам средневековой Европы, когда человечество постоянно страдало от самых страшных инфекций и эпидемий.
Этот тоник действительно является антибиотиком, убивающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, пишет со ссылкой на и .
Он также обладает противовирусными и противогрибковым свойствами, улучшает циркуляцию крови и лимфоток во всех системах нашего организма. Эта травяная настойка является лучшим средством борьбы с кандидозом.
Она помогла огромному количеству людей вылечить многие вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные заболевания.
Весь секрет в мощной комбинации натуральных и свежих ингредиентов!
В общем, это средство эффективно в лечении любых болезней, успешно укрепляет иммунитет и борется с любыми инфекциями.
Рецепт супер-тоника.
Рекомендуем воспользоваться перчатками, особенно, когда дело дойдет до обработки острого перца. Будьте осторожны, смесь очень жгучая и может стимулировать реакцию слизистых оболочек.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваш супер-тоник готов к употреблению. Лучший способ использовать его во время болезни - пить столовыми ложками или небольшими рюмочками.
Не обязательно держать его в холодильнике - он очень долго хранится и так.
А когда ничем не болеете, можно использовать его в качестве соуса для салатов или рагу - добавьте оливкового масла, и вуаля!
Вот некоторые правила его применения:
Внимание! Смесь очень острая и сильная.
Нет противопоказаний для беременных и детей (в самых малых дозах!), потому что все ингредиенты натуральные и не токсичные.
Предупреждение: не стоит употреблять настойку на голодный желудок.
И начинать прием необходимо с одной чайной ложки, т.к. средство очень жгучее и передозировка может вызывать тошноту и рвоту.
А вот почему это очень и очень полезно для здоровья.
Чеснок - сильный антибиотик с широким спектром полезных для здоровья свойств. В отличие от химических препаратов, которые сметают на своем пути как плохие, так и хорошие бактерии, действие чеснока направлено только на вредные бактерии и микроорганизмы, а полезные, нужные организму бактерии, он только укрепляет.
Это мощное противогрибковое средство, разрушающее любой антиген, патоген и вредные болезнетворные микроорганизмы.
Лук - самый близкий родственник чеснока. Его действие такое же, но более мягкое. Вместе они работают в очень действенном дуэте.
Хрен эффективен для выведения вредных микроорганизмов гриппа и простуды из пазух и легких. Он сужает сосуды в носовых пазухах, где чаще только собираются грипп и простуда. Сами знаете, когда съешь или даже понюхаешь домашний хрен, сразу начинает течь из носа.
Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует кровообращение.
Перец чили лучше остальных ингредиентов стимулирует циркуляцию крови. Он просто направляет свое антибиотическое действие в то место, которое больше только в нем нуждается.
Куркума - самая полезная приправа. Она очищает инфекции и уменьшает воспаление. Препятствует развитию рака, а также предотвращает слабоумие. Особенно полезна для тех, кто борется с болью в суставах.
Яблочный уксус. Целебные свойства этого продукта еще в 400 году до н.э. испытывал на себе Гиппократ. Говорят, за лучшие в мире лекарства он признавал только мед и яблочный уксус. О чем-то же это говорит?
Он содержит калий, пектины, бета-каротин и яблочную кислоту. Яблочный уксус обладает очень длинным списком полезных веществ!
Представляете, какой мощной является композиция из всех этих невероятных ингредиентов? Попробуйте сами, и в скором времени вы будете ощущать себя здоровым, бодрым и энергичным круглый год!