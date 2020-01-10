Под новый пакет санкционного режима Великобритании, о котором объявят в феврале, могут попасть россияне, пишет Lenta ru со ссылкой на Financial Times.

В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.

Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.

Еще осенью прошлого года глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что после выхода из ЕС Лондон будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов.

Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как известно, недавно санкции против российского проекта Северный поток-2 ввели в США. В связи с этим запуск газопровода перенесли на неопределенный срок.





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