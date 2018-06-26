Отбеливание зубов часто путают с осветлением

При осветлении стоматолог снимает налет, в результате чего зубы приобретают естественный цвет. Отбеливание подразумевает использование химических веществ или лазера — они осветляют эмаль, и она становится более белой.

Виды отбеливания

Перед отбеливанием зубов обязательно показана профессиональная чистка. После этого врач приступает к процессу отбеливания. Его существует 2 вида:

1. Химическое. Для изменения цвета используют раствор пероксида карбонида. Он представляет собой гель, который нужно нанести на зубную поверхность. Отбеливающий эффект вещества активируется под действием специальной лампы.

2. Лазерное. Зубы подвергают воздействию лазера, который воздействует на пигмент и способствует отбеливанию.

Оба метода безвредны и безопасны. Стоматолог решает, какую методику использовать исходя из исходного состояния зубов, желаемого результата и количества процедур.

Отбеливание имеет накопительный эффект. Это значит, что добиться белоснежной улыбки за один сеанс не получится — нужно посетить хотя бы несколько процедур.

Противопоказания

К процедуре есть несколько противопоказаний:

врожденная повышенная чувствительность зубов;

период беременности и кормления грудью;

большое количество открытых кариозных полостей;

пломбы и коронки на передних зубах.

К процедуре нет жестких возрастных рамок. Однако стоматологи не рекомендуют отбеливание зубов людям младше 18-20 лет — цвет зубной поверхности еще может измениться. Чаще только за этой процедурой в клинику Оксфорд Медикал в Киеве обращаются женщины 25-40 лет, реже — мужчины этого же возраста.

В некоторых случаях после манипуляции могут возникнуть осложнения. Самое популярное из них — повышенная чувствительность зубов: они начинают болезненно реагировать на холодную и горячую пищу. В некоторых случаях зубная поверхность отбеливается до неестественных оттенков — матового или ярко-белого (кафельного).

Чего нельзя делать после процедуры

Несколько дней после процедуры нельзя употреблять пищу, которая содержит яркие красители: фрукты, некоторые овощи (морковь, буряк), вино и сладости. Из-за этого может появиться нежелательный эффект — зубы окрасятся в цвет блюда, которое вы съели. Курить после отбеливания можно, но лучше также воздержаться в течение 2-3 дней.