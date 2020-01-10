Омід Скобі зробив офіційну заяву, де простими словами пояснив, що відбувається між Гаррі, Меган та членами королівської родини:

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«Протилежно тому, що говорять, Гаррі і Меган не покидають королівську сім'ю. У них залишаються їхні титули. Вони зберігають своє місце на трон - і Гаррі, і Арчі. Але ось що змінюється в їх ролі як "основних" членів королівської сім'ї. У Гаррі і Меган є глобальні прагнення. В цьому році вони збираються запустити свій фонд, який буде працювати по всьому світу. У них багато інтересів. Вони хочуть працювати за власними умовами. Вони не хочуть робити свою роботу за умовами палацу, який диктує їм власні правила, тому пара хоче стати повністю фінансово незалежними.

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Вони сказали, що все ще хочуть підтримувати Королеву і працювати на її ім'я, але тільки там, де це дійсно необхідно - а це означає: закордонні тури, коли їх посилають в іноземні офіси. Але вони також будуть займатися власними проектами, складаючи власний розклад».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration) 8 Січ 2020 р. о 11:30 PST



Нагадаємо, днями в Інстаграмі Меган і Гаррі з'явилась заява про наступне:



«Після багатьох місяців роздумів і внутрішніх обговорень, ми вирішили, що почнемо цей рік з новою прогресивною роллю в цій структурі. Ми вирішили перестати виконувати обов'язки як «основні» члени КС і почати роботу, щоб стати фінансово незалежними, але, при цьому, продовжувати підтримувати Королеву. Завдяки вашій підтримці, особливо за останні пару років, ми відчуваємо себе готовими до змін. Зараз ми плануємо збалансувати наш час між Британією і Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш королівський обов'язок перед Королевою, державою і патронажем.

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Цей географічний баланс дозволить нам виховувати нашого сина з повагою до королівських традицій, з якими він народився, одночасно це надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному розділі, включаючи запуск нової благодійної компанії. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися всіма деталями цього радісного кроку, так як ми продовжуємо спільну роботу з Її Величністю Королевою, принцом Уельським, герцогом Кембриджським і іншими організаціями. А поки, будь ласка, прийміть нашу глибоку подяку за вашу тривалу підтримку», - герцог і герцогиня Сассекські.

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