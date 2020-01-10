В Еврокомиссии прокомментировали версию о ракете, которая сбила самолет МАУ в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Еврокомиссии прокомментировали версию о ракете, которая сбила самолет МАУ в Иране
10.01.2020 17:15
Крушение украинского самолета в Иране - Еврокомиссия ждет независимого расследования
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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иране
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