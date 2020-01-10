Погода, Новости, загрузка...
Украина обратилась к США, Австралии и Британии с просьбой по авиакатастрофе в Иране
10.01.2020 17:33
Украина попросила США, Австралию и Британию предоставить информацию об авиакатастрофе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 