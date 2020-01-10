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Украина обратилась к США, Австралии и Британии с просьбой по авиакатастрофе в Иране
10.01.2020 17:33
Украина попросила США, Австралию и Британию предоставить информацию об авиакатастрофе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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