Такая информация содержится в годовом докладе Еврокомиссии относительно защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в третьих странах, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

Как отмечается, в этом перечне Украина внесена в страны второго приоритета, и по масштабам нарушений и их последствиями уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

«Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах были выявлены серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих обеспокоенностей», - говорится в преамбуле документа.

При этом отмечается, что к приоритетным странам не обязательно принадлежат государства с наиболее проблематичным состоянием защиты интеллектуальных прав (ИП), но в этих странах нарушения, допускаемые ими, вызывают наибольший вред экономическим интересам ЕС.

В Украине, как отмечается, продолжают существовать проблемы относительно законодательной защиты ИП, относительно механизмов регистрации торговых марок, а также относительно транзита контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

«Несмотря на существенное регуляторное приближение, обязательства по которому Украина взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, вступившим в силу в 2016 году, лишь ограниченный прогресс отмечается в течение двух прошлых лет. Положительным шагом было принятие Закона №2415 об организации по коллективному менеджменту (Закон Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» - ред.) в мае 2018 года. Несмотря на то, что этот закон должен в дальнейшем дополняться для обеспечения соответствия международным стандартам, его принятие демонстрирует искренние усилия к реформам в этой сфере», - отмечается в документе.

В то же время сообщается, что в течение двух лет в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают ввести некоторые патентные ограничения или запрещают защиту определенных веществ (эфиры, смеси, полиморфные материалы и метаболиты) и новых разновидностей известных медицинских продуктов.

«Такие исключения ограничат стимулы для инноваций для поиска более стабильных форм (лекарств), их дозировки и продления срока годности, повышения безопасности и снижения побочных эффектов. Эти законопроекты не соответствуют международным стандартам и Европейской патентной конвенции», - говорится в документе.

Отмечается, что существующие правовые нормы все еще не предоставляют защиту от недобросовестной регистрации продукции, отсутствуют или неэффективны правовые механизмы обжалования такой товарной регистрации и защиты ИП производителей оригинальной продукции.

Кроме того, действующее законодательство Украины в сфере защиты ИП содержит серьезные проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов. В результате, национальные вещатели продолжают не платить роялти авторам и производителям аудиопродукции за ее использование, что является их правовым долгом согласно украинскому законодательству в сфере копирайта.

Еще один недостаток - требование к компаниям получать согласие на рыночную реализацию продукта в Украине в течение двух лет после получения такого разрешения где-либо в мире, которое заставляет, в частности, фармакологические компании заранее входить на рынок Украины даже против собственных бизнес-интересов.

Доклад отмечает, что не осуществляется надлежащий контроль за вхождением на рынок так называемых «дженериков» - медицинских препаратов, схожих с известными брендами, которые производятся в Украине часто еще до предусмотренных регуляторных временных ограничений такого производства. Отмечается, что на Государственный экспертный комитет не возложена ответственность контроля за соблюдением таких правил. Кроме того, информация о предоставлении на рынке такого рода медицинской продукции не всегда доступна публично, что затрудняет адекватные меры контроля и защиты ИП оригинальных производителей.

Еще одна серьезная проблема, как отмечает Еврокомиссия, - соблюдение «антипиратского» законодательства. Согласно докладу EUIPO-OECD (OECD - Организация экономического сотрудничества и развития) от 2018 года, Украина остается страной транзита поддельной и пиратской продукции в таких секторах, как пищевая промышленность, часы, ювелирные украшения, игрушки, одежда, фотографическое и медицинское оборудование. Некоторые пиратские сайты, которые предлагают такую ​​продукцию, открыто действуют в Украине, количество таких сайтов даже увеличивается, что объясняется несовершенством и слабостью действующего законодательства.

В докладе Еврокомиссия ссылается на опрос представителей европейского бизнеса, которые указывают также на несовершенство таможенных процедур. В частности, отсутствуют адекватные мощности для уничтожения определенных видов контрафактной продукции или средств ее производства. При этом даже упрощенные таможенные процедуры отнимают много времени и являются дорогостоящими.

В то же время, как отмечает документ, проект Таможенного кодекса, который зарегистрирован в Верховной Раде, мог бы приблизить пограничные меры, которые Украина использует для защиты прав интеллектуальной собственности, ближе к стандартам ЕС.

«Диалог в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, который предусмотрен Соглашением об ассоциации, является частью более широкого сотрудничества между Украиной и ЕС в контексте Европейской политики соседства. Он предоставляет обеим сторонам возможность для обмена информацией о двусторонних и многосторонних проблемах в этой сфере, о национальном законодательстве и его применении для определения недостатков и предложений по улучшению. С момента публикации прошлого доклада произошло два таких диалога», - говорится в документе.

Еврокомиссия также отметила, что Твининговый проект (Twinning Project), финансируемый ЕС, направлен на предоставление Украине помощи в имплементации положений Всеобъемлющей и углубленной зоны свободной торговли с Евросоюзом и в разработке новых законопроектив по охране прав интеллектуальной собственности. Евросоюз также финансирует техническую помощь по развитию в Украине системы географических индикаторов. В рамках этой программы, которая будет действовать до 31 августа 2020 года, уже подготовлен соответствующий законопроект.

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