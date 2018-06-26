Белый дом оставляет три дня в конце будущей поездки президента Дональда Трампа в середине июля в Великобританию и Брюссель, оставляя место для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным, передает со ссылкой на Politico.

Планы на будущее, как и раньше, все еще дополняются, сообщают источники в Белом доме. Но нынешнее место проведения встречи, которое рассматривают чиновники, - рассказывает источник, знакомый с планированием - это столица Финляндии, Хельсинки.

Такие локации могут предоставить Путину то, чего он так хотел, - нейтральную территорию в стране, довольно близкой к России, чтобы он мог вернуться в Москву в срок к финальному матчу Кубка мира 15 июля, пишет издание.

Хотя ничего окончательного о потенциальном саммите не было написано в письменной форме, "все готовятся так, будто это Хельсинки", - сообщил источник.

Как сообщал по информации издания Kronen Zeitung, подготовка к встрече Трампа и Путина полным ходом идет в Австрии.

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