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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ. Пристайко
10.01.2020 18:54

Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу под Тегераном. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по поводу авиакатастрофы.

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ. Пристайко

Пристайко добавил, что по состоянию на сейчас удалось собрать ДНК у всех родственников погибших в авиакатастрофе. Даже удалось взять ДНК у лица, проживающего в ОРДЛО.

В составе украинской делегации находятся 50 человек. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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