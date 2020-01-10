Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу под Тегераном. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по поводу авиакатастрофы.

Пристайко добавил, что по состоянию на сейчас удалось собрать ДНК у всех родственников погибших в авиакатастрофе. Даже удалось взять ДНК у лица, проживающего в ОРДЛО.

В составе украинской делегации находятся 50 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира