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В США преступник залез в кафе ночью, приготовил себе поесть и уснул на полу
10.01.2020 19:05
В США преступник приготовил себе покушать в закрытом кафе и уснул на полу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
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