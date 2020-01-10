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В США преступник залез в кафе ночью, приготовил себе поесть и уснул на полу
10.01.2020 19:05
В США преступник приготовил себе покушать в закрытом кафе и уснул на полу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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