Переможці фотоконкурсу «Вікі любить Землю» — неймовірна краса нашої планети RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Ликвидность украинских банков в прошлом году была на высшем уровне - МВФ • Что ждет столичный рынок недвижимости в 2020 году — прогнозы экспертов • Цены впервые снизились в декабре – Милованов • В РФ уволили 16 ФСБшников за то, что снимали стрельбу на Лубянке - СМИ • Украину внесли в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности • Небоевые потери силовых структур превысили боевые потери – Матиос • МИД дал советы украинцам в связи с эскалацией на Ближнем Востокевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, природа, животные, Карпаты, пейзажи, фотоконкурсы, Вики. Переможці фотоконкурсу «Вікі любить Землю» — неймовірна краса нашої планети 262Крым, природа, животные, Карпаты, пейзажи, фотоконкурсы, Вики. Стали відомі переможні світлини міжнародного етапу конкурсу — і вони неймовірні. У цьогорічному конкурсі «Вікі любить Землю» взяли участь 37 країн, охопивши усі континенти світу окрім Антарктики. З більш ніж 95 тисяч світлин судді обрали топ-16 переможців, і ми не можемо не поділитися цією красою з вами. На світлині, що посіла перше місце, зображена бабка Красуня блискуча (banded demoiselle) на озері Гюльпер Зеє у Брандебурзі, Німеччина. Журі високо оцінили композицію фотографії та її чіткість. «Відмінне розмиття та яскравість кольорів», — сказав один із суддей, а інший зауважив вражаючу деталізованість крил. Автор фото: Sven Damerow Фоторепортажи Популярные теги женщины, дизайн, Донбасс, выборы, Одесса, экология, общество, церковь, Львів, Саакашвили, Львов, США, Путин, фотопроект, АТО, джаз, бизнес, тест-драйв, фотоконкурсы, спорт, Дмитрий Дятлов, ВСУ, живопись, Александр Зубко, Новый Год, Майдан, авиация, учения, портрет, транспорт, передовая, мир, полиция, история, вера, футбол, заводы, выставки, солдат, ЗСУ, #Євромайдан, путешествия, пейзажи, катастрофы, культура, фотография, фотографы, дети, Шахтер, ВМС, милиция, Верховная Рада, город, туризм, самолеты, стихийные бедствия, депутаты, протесты, беспорядки, животные, война, мода, юмор, природа, музыка, Киев, соревнования, знаменитости, архитектура, люди, парады, технологии, НАТО, политика, Россия, Карпаты, Динамо, искусство, Сергей Смоленцев, военная техника, митинги, досуг, оккупация, корабли, кошки, пляжи, столкновения, праздники, политики, уикенд, Нацгвардия, суд, фестивали, Порошенко, марш, традиции, фотоподборки, акции, зима, автомобили Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец женщины, дизайн, Донбасс, выборы, Одесса, экология, общество, церковь, Львів, Саакашвили, Львов, США, Путин, фотопроект, АТО, джаз, бизнес, тест-драйв, фотоконкурсы, спорт, Дмитрий Дятлов, ВСУ, живопись, Александр Зубко, Новый Год, Майдан, авиация, учения, портрет, транспорт, передовая, мир, полиция, история, вера, футбол, заводы, выставки, солдат, ЗСУ, #Євромайдан, путешествия, пейзажи, катастрофы, культура, фотография, фотографы, дети, Шахтер, ВМС, милиция, Верховная Рада, город, туризм, самолеты, стихийные бедствия, депутаты, протесты, беспорядки, животные, война, мода, юмор, природа, музыка, Киев, соревнования, знаменитости, архитектура, люди, парады, технологии, НАТО, политика, Россия, Карпаты, Динамо, искусство, Сергей Смоленцев, военная техника, митинги, досуг, оккупация, корабли, кошки, пляжи, столкновения, праздники, политики, уикенд, Нацгвардия, суд, фестивали, Порошенко, марш, традиции, фотоподборки, акции, зима, автомобилиЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи На світлині, що посіла перше місце, зображена бабка Красуня блискуча (banded demoiselle) на озері Гюльпер Зеє у Брандебурзі, Німеччина. Журі високо оцінили композицію фотографії та її чіткість. «Відмінне розмиття та яскравість кольорів», — сказав один із суддей, а інший зауважив вражаючу деталізованість крил. Автор фото: Sven Damerow wikilovesearth.org.ua планета Земля 10.01.2020



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