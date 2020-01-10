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Столтенберг: Самолет, возможно, был сбит иранскими системами ПВО
10.01.2020 20:18
Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет оснований не доверять заявлениям стран-членов НАТО относительно иранских систем ПВО и самолета МАУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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