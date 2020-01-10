В Украине растут пенсии — на 220 гривен больше теперь будут получать пенсионеры с минимальной пенсией — 1889,2 грн.

Об этом пишет UBR.

Пересчитают пенсии и военным. Речь идет о двух категориях пенсионеров:

Первая:

- те, кому пенчию назначили согласно закону Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“ до 01.03.2018 года (кроме пенсий милиционерам и полицейским);

- те, кому пенсию пересчитали с начала 2018 г. с учетом размера оклада по должности, воинскому (специальному) званию, процентной надбавки за выслугу лет по соответствующей или аналогичной должности, которую служащий занимал на дату увольнения.

Вторая категория - работники органов внутренних дел (милиции).

Пенсионерам, которые входят в эту категорию, будут доплачивать 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии (которую рассчитали в 2016 году) и месячным размером пенсии, которую они получали за период с 2016 года по конец 2017 года, до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы разницы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира