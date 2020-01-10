Глава Bellingcat заявил, что иранцы бульдозерами зачистили место крушения Boeing - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Глава Bellingcat заявил, что иранцы бульдозерами зачистили место крушения Boeing
10.01.2020 20:37
Глава международной расследовательной группы заявил, что иранцы зачистили место крушения при помощи бульдозеров
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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