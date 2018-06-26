Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" По словам президента, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктуры Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Фото: president.gov.ua Глава государства сделал это во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. "Мы будем защищать бизнес и экономику от коррупции, от давления правоохранительных органов, обеспечивать доступность финансирования" , - заявил Петр Порошенко. По его словам, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктуры для эффективной борьбы с коррупцией. Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, приняла проект Закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" . Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 22 июня, подписал Закон . Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Рада создала Антикоррупционный суд

Ключевая задача антикоррупционного суда - быть независимым от власти, - Порошенко Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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