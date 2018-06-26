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Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"
26.06.2018 20:56
Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"
По словам президента, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктуры
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".
Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" Фото: president.gov.ua

Глава государства сделал это во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Мы будем защищать бизнес и экономику от коррупции, от давления правоохранительных органов, обеспечивать доступность финансирования", - заявил Петр Порошенко.

По его словам, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктуры для эффективной борьбы с коррупцией.

Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" Фото: president.gov.ua

Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, приняла проект Закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда"Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 22 июня, подписал Закон.

  • Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
  • Рада создала Антикоррупционный суд
  • Ключевая задача антикоррупционного суда - быть независимым от власти, - Порошенко

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