|Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"
|26.06.2018 20:56
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По словам президента, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктурыПрезидент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".
Фото: president.gov.ua
Глава государства сделал это во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Мы будем защищать бизнес и экономику от коррупции, от давления правоохранительных органов, обеспечивать доступность финансирования", - заявил Петр Порошенко.
По его словам, в Украине начали создание совершенно независимой антикоррупционной инфраструктуры для эффективной борьбы с коррупцией.
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, приняла проект Закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 22 июня, подписал Закон.
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