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В НБУ озвучили прогноз по курсу гривны
10.01.2020 23:04
В НБУ не уверены, снизится ли курс гривны в текущем году Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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