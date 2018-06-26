Сегодня на стадионе в городе Вишневое под Киевом 43-летний мужчина устроил стрельбу из травматического оружия. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, передает со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.

По информации полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции и местное общественное формирование.

"Правоохранители изъяли устройство, предназначенное для отстрела резиновых пуль и две гильзы. Работники полиции установили, что содержание алкоголя в крови правонарушителя - 2,6 промилле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня на стадионе в городе Вишневое под Киевом 43-летний мужчина устроил стрельбу из травматического оружия. Он совершил несколько выстрелов по ограждению, за которым находились дети. Среди пострадавших 14-летний подросток, который доставлен в больницу.

Впоследствии народный депутат Украины Юлий Мамчур признал причастность своего помощника к стрельбе у стадиона в городе Вишневое Киевской области.

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