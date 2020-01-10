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В Иране заявили, что свезли в ангар обломки украинского самолета
10.01.2020 23:22
Крушение украинского самолета в Иране - тела погибших отправили на ДНК-экспертизу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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