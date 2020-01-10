Погода, Новости, загрузка...
В Иране отрицают все обвинения касательно запуска ракеты по украинскому самолету
10.01.2020 23:40
В Иране заявили, что все обвинения по крушению самолета МАУ являются ложью Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 