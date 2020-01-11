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Зеленский встретился с семьями погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
11.01.2020 00:54
Зеленский и руководство МАУ провел встречу с семьями погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
погибших
авиакатастрофе
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